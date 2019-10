Osaka se cita con Andreescu en 4tos. de final en China

BEIJING.- Naomi Osaka se llevó los últimos 10 juegos del partido y derrotó el jueves 6-4, 6-0 a la estadounidense Alison Riske para alcanzar los cuartos de final del Abierto de China.

La japonesa, dos veces campeona de Grand Slam, disparó siete aces y amplió a siete su racha de victorias.

"He quedado algo feliz hoy, porque el primer set fue bastante apretado. Llevaba algo de tiempo sin tener que emplearme con toda seriedad", dijo Osaka. "Me pareció que ella es la clase de jugadora que aprovecharía mi ritmo, especialmente con mi derecha. Me cuidé de no darle muchas opciones".

La rival de turno de Osaka será Bianca Andreescu, en un duelo que enfrentará a las últimas dos campeonas del Abierto de Estados Unidos. La canadiense despachó 6-1, 6-3 a la estadounidense Jennifer Brady.

"Es una jugadora increíble", dijo Osaka sobre Andreescu.

"Siento que ella se encuentra en un mejor nivel al que yo tenía el año pasado, es fenomenal", dijo Osaka. "Tengo que aprender de ella".

La danesa Caroline Wozniacki, quien busca revalidar el título, avanzó a cuartos con una victoria 7-5, 6-4 sobre la checa Katerina Siniakova.

En el cuadro masculino, el argentino Diego Schwartzman sucumbió 7-6 (2), 6-7 (6), 6-3 ante el estadounidense Sam Querrey en la ronda de octavos.

John Isner, por su parte, acumuló 21 aces al ganarle 7-6 (3), 7-5 al británico Dan Evans. El estadounidense se medirá con Stefanos Tsitsipas en cuartos. El griego y tercer preclasificado remontó para vencer 4-6, 6-3, 6-2 al georgiano y campeón vigente Nikoloz Basilashvili.

También el jueves, el alemán Alexander Zverev doblegó 6-3, 6-1 al canadiense Felix Auger Aliassime.

El viernes, el austríaco Dominic Thiem se medirá contra Andy Murray. El británico viene de hilvanar victorias por primera vez en el circuito tras someterse a una cirugía en la cadera en enero.