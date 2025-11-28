Oscar Piastri se impone en la pole position del Gran Premio Qatar de Fórmula 1

LUSAIL, Qatar (AP) — Oscar Piastri obtuvo el viernes la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, relegando a Lando Norris, su compañero de equipo de McLaren, al tercer lugar. Un Max Verstappen descontento quedó en el sexto lugar.

Norris lidera el campeonato de la Fórmula 1 con una ventaja de 24 puntos sobre ambos pilotos, y puede sentirse aliviado de que Verstappen comenzará el sprint del sábado detrás de él. El ganador embolsará ocho puntos, con los ocho primeros sumando puntos.

"Un día en el que todo encajó", afirmó Piastri, cuyo nivel ha decaído en la segunda parte de la temporada. "Es agradable estar de vuelta".

George Russell de Mercedes reaccionó al final de la jornada para clasificarse segundo. El dos veces campeón Fernando Alonso fue cuarto y Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, figuró quinto en una temporada en la que el japonés ha tenido muchas dificultades.

Verstappen estuvo frustrado durante toda la clasificación sprint. Se quejó de un problema de rebote (porpoising) en su RB21, algo que encontró más temprano el viernes en la única sesión de práctica de la carrera.

La temporada para el olvido del siete veces campeón Lewis Hamilton se prolongó cuando fue eliminado de SQ1, la primera parte de la clasificación del sprint.

El sprint de 19 vueltas del sábado es seguido por la clasificación nocturna para la carrera principal del domingo, la penúltima de la temporada.

Norris aún en control

Aunque el brillante repunte de Verstappen en las últimas semanas ha ilusionado al neerlandés con una quinta corona consecutiva, Norris tiene una buena ventaja y el británico de 26 años puede asegurar su primer título de F1 el domingo.

Las 69 victorias de Verstappen lo tienen tercero en la lista histórica, detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (105). El neerlandés ya es considerado uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos y la descalificación de los dos pilotos de McLaren el fin de semana pasado en Las Vegas ayudó a su remontada.

Norris perdió los 18 puntos que había ganado al cruzar la meta en el segundo lugar y Piastri los 12 que recibió por su cuarto lugar.

"Por supuesto que duele. Pero en realidad me resultó bastante fácil seguir adelante", afirmó Norris, quien a principios de esta temporada se encontraba rezagado detrás de un dominante Piastri. "Me siento tan relajado como antes, cuando estaba 35 puntos detrás (de Piastri), y me siento igual cuando estoy 24 puntos por delante. Esa es mi fortaleza por ahora".

Norris asegurará el título de la F1 si consigue al menos dos unidades más que Verstappen y Piastri durante el fin de semana.

La estrategia de carrera será más difícil de imponer dado que los equipos tienen dos paradas en boxes obligatorias en Qatar, una medida impuesta por razones de seguridad debido al alto riesgo de degradación de neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail de 5.4 kilómetros (3,35 millas). Los neumáticos Pirelli están restringidos a un máximo de 25 vueltas en la carrera de 57.

La penalización de McLaren en Las Vegas perjudicó a Norris, quien había ganado las dos carreras anteriores, más que a Piastri, quien involuntariamente cerró la brecha con Norris, habiendo terminado seis puntos detrás de él en esa carrera antes de la descalificación.

Pero Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el Gran Premio de Holanda y no ha subido al podio en las últimas seis carreras.

"Todavía hay una oportunidad", comentó el piloto australiano. "También sé que es una posibilidad remota".

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi, donde la temporada terminará la próxima semana.

"Esperemos que podamos hacerlo emocionante hasta el final", dijo.

Los McLaren lideran la primera práctica

Piastri encabezó la sesión de práctica, colocándose por delante de Norris. Verstappen fue sexto.

Verstappen también se quejó por la radio del equipo de que su monoplaza carecía de ritmo al salir de la sexta curva.

Ferrari en declive

Ferrari necesita un fuerte final de temporada después de recibir críticas del presidente ejecutivo John Elkann.

Hamilton ha vivido un suplicio esta temporada y muy por debajo de las expectativas en su debut con la escudería del Cavallino Rampante.

"Me siento terrible", dijo Hamilton después de Las Vegas, donde registró su peor actuación en clasificación al terminar en el puesto 20.

Aparte de salir primero en una carrera sprint en China en marzo, el británico de 40 años no ha ganado con Ferrari. En general, solo ha ganado dos carreras de F1 en cuatro temporadas, incluida esta.

Charles Leclerc tampoco ha ganado una carrera esta temporada tras llevarse tres con Ferrari en 2024.

Pero el piloto de Mónaco lidera a Hamilton en podios (7-0) y cómodamente en la clasificación. Leclerc es quinto con 226 puntos, mientras que su compañero de equipo está sexto con 152, apenas 15 puntos por delante de Kimi Antonelli, su reemplazo de 19 años en Mercedes.