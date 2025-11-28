Inundaciones en Tailandia dejan 145 muertos

BANKOK, Tailandia (AP) — El número de muertos por las inundaciones en el sur de Tailandia ha alcanzado al menos 145, informaron las autoridades el viernes, al tiempo que las aguas que retroceden comienzan a revelar daños devastadores en toda la región.

Más de 1,2 millones de hogares y 3,6 millones de personas han sido afectados por las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en 12 provincias del sur, indicó el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

El portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, expresó en una conferencia de prensa en Bangkok que las inundaciones han causado la muerte de 145 personas en ocho provincias, particularmente en la provincia de Songkhla, que registró al menos 110 muertes.

Comentó que los esfuerzos de búsqueda y rescate han tenido más éxito a medida que las aguas de la inundación comenzaron a disminuir más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La provincia de Songkhla registró un fuerte aumento en el número de muertos después que las inundaciones comenzaron a disminuir. Los reportes de noticias mostraron que los rescatistas tuvieron más acceso a las áreas residenciales que anteriormente estaban sumergidas bajo el agua y recuperaron más cadáveres, particularmente en Hat Yai, la ciudad más grande del sur.

El departamento contra desastres informó el viernes por la mañana que el nivel de las aguas ha bajad en la mayoría de las áreas afectadas, pero siguen siendo altos en algunos lugares. El Departamento Meteorológico indicó que las lluvias han disminuido en el sur, pero advirtió sobre tormentas eléctricas en algunas áreas.

Las inundaciones causaron una grave interrupción, dejando a miles de personas varadas, haciendo que las calles fueran intransitables y sumergiendo edificios de poca altura y vehículos.

Videos y fotos de las áreas afectadas el viernes muestran carreteras dañadas, postes de electricidad caídos, electrodomésticos y escombros arrastrados por las aguas de la inundación amontonados a lo largo de las calles. Los autos abandonados estaban volcados o apilados uno sobre otro, aparentemente arrastrados por corrientes poderosas.