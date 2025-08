Osmar Olvera realiza petición a Claudia Sheinbaum

Detrás de cada gran éxito alcanzado por Osmar Olvera en los clavados se encuentra la guía de su experimentada entrenadora china, Ma Jin, quien llegó a México en 2003 y ha sido pieza clave en el desarrollo de esta disciplina en el país.

Con nombres como Paola Espinosa, Rommel Pacheco y, más recientemente, Osmar Olvera y Juan Celaya, la formadora ha potencializado el talento mexicano, enseñando la técnica y filosofía que han quedado plasmadas en cada podio internacional.

El buen trabajo de Ma Jin no ha pasado desapercibido para otros países, que han lanzado ofertas en busca de sus servicios, situación que genera preocupación en el medallista Osmar Olvera.

El mexicano, quien ahora es campeón del mundo y tendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que de tener la oportunidad, pedirá el apoyo de la mandataria para que su entrenadora continúe a su lado durante muchos años más.

"De tener la oportunidad de platicar con ella, algo que le pediría sin duda es que Ma Jin se quede aquí. Ha tenido ofertas de otros países y me gustaría que le subieran el sueldo para que se quede con nosotros", comentó.

Olvera, quien fue recibido con gran entusiasmo por sus familiares tras su participación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, destacó la importancia que tiene Ma Jin en su vida.

"Ma Jin es la clave. Es como una segunda madre para mí y me permite aprender y potencializar mis habilidades. Nos enseña todo lo que sabe".

Olvera, quien ahora sueña con ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recalcó que el trabajo de su entrenadora debe ser reconocido económicamente.

"El único acuerdo es el cariño. Sin duda, debe llegar una muy buena oferta para que se quiera ir. Merece un pago justo, como el que le pagarían en China", finalizó.