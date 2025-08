Cierre de Épocas, por fin de contrato

El cierre del negocio denominado “Épocas” en la avenida cordillera Himalaya obedece al término del contrato de arrendamiento, y a su vez a la colindancia con los conjuntos habitacionales, informó Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento de San Luis Potosí.

Agregó que en ese mismo polígono del terreno donde se determina el contrato de arrendamiento y se ha venido aplazando serán construidos algunos departamentos, o un complejo habitacional en línea vertical, y dentro de ese mismo polígono hay otros tres establecimientos de vida nocturna que van a salir.

Los tres establecimientos pertenecen al mismo giro, y se trata de dos de vida nocturna y uno de parque de diversiones, es decir es un terreno que inicia justo en

el cruce de la Avenida Chapultepec y Cordillera Himalaya, y concluye al final del antro denominado “Épocas”.

Recordó que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos propuso crear una zona específica, y para ello buscan las reservas territoriales que ellos mismos pudieran creer convenientes, y que reúna las características de que permitan invertir y que no ocurra que no tengan que retirar la inversión a la vuelta de dos o tres años, porque no darían la garantía de recuperación, ni la certeza jurídica de permanecer en esa zona, y por eso, la Asociación de Empresarios de Entretenimiento ha insistido en que se tiene que reactivar toda zona de corredores comerciales existentes, que tengan la menos colindancia habitacional posible, aunque se tiene que aclarar que en la capital técnicamente ya todo tiene colindancia con zonas habitacionales.