Otro fallido aniversario para el América; les cancela el Sevilla

El americanismo tendrá que prepararse para nueva decepción: otro aniversario intrascendente. El Sevilla de España canceló el duelo amistoso contra las Águilas, pactado en suelo estadounidense justamente el día que la institución azulcrema cumple 103 años de existencia.

El duelo contra el conjunto andaluz estaba programado el 12 de octubre en San Francisco, California, pero al igual que el cotejo ante los Pumas, no podrá celebrarse por "incumplimiento de la empresa organizadora", según la entidad española.

Será complicado para las Águilas compensar en pocos días a su afición, además, en el calendario de festividades no se contempla otro evento para el goce de sus aficionados.

Pero no es la primera vez que una fiesta azulcrema se arruina:

En el año de su centenario, el América lidió con duras críticas por supuesto plagio.

En el himno del centenario, el grupo musical "Matute" habría copiado elementos del himno del Sevilla, mientras que el logo también dio sospechas de ser similar al de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Otra situación que hizo enojar a la fanaticada, fue la justificación de la directiva para no contemplar un rival de talla internacional. Ricardo Peláez, presidente deportivo en aquel momento, indicó que el calendario de competencia no daba para un cotejo especial, mientras que José Romano, presidente operativo, trató de calmar las aguas al indicar que el juego del centenario sería contra Real Madrid, pero dentro del Mundial de Clubes, en diciembre de 2016.