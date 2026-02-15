Pablo Barrera rechaza naturalizados en selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para que Javier Aguirre anuncie la lista de convocados para representar a México en la Copa del Mundo 2026. Todavía no está definida y entre los nombres que generan polémica, aparecen los naturalizados Germán Berterame, Julián Quiñones, entre otros. Para Pablo Barrera, exseleccionado nacional, el Tri debería ser únicamente para futbolistas nacidos en México.

Rechazo de Pablo Barrera a naturalizados en México

En una entrevista con "Futbol Picante", el canterano de Pumas dejó en claro que la oportunidad de jugar un Mundial debería ser para jugadores nacidos en México, ya que él cree que los naturalizados solamente "usan" al Tri y no sienten los colores.

"Mejor le daría la oportunidad a un mexicano. Está bien que se encariñan con la ciudad, el país, la gente te arropa, pero sin decir nombres, me han tocado compañeros que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la Selección, sólo la ven para vivir un Mundial", reveló Barrera.

Opiniones y antecedentes sobre naturalizados en la selección

Cabe recordar que Pablo Barrera jugó en Selección Mexicana con jugadores naturalizados como Guillermo Franco, Sinha, entre otros. A nivel clubes compartió equipo con Rogelio Funes Mori, quien jugó el último Mundial con la camiseta tricolor.

"Oyes comentarios de que sólo quieren ir a un Mundial y es una realidad que no miden como uno como mexicano lo que representa el portar esa playera, el orgullo de tener esos colores, lo siente el que nació en el país, lo que le costó y ver el himno, a mí se me ponía la piel chinita, ver tu bandera en lo más alto, y te matas por tu selección, tu bandera, tu país", agregó.

Estos comentarios se unen a los de Héctor Herrera, otro exseleccionado mexicano que tampoco quiere ver jugadores nacidos en otro país defender la camiseta mexicana en un Mundial, a pesar de que ante la ley sean mexicanos.