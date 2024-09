Pablo Castrillo gana su 2da. etapa en España

CUITU NEGRU.- Pablo Castrillo se apuntó el domingo su segunda victoria en la Vuelta a España, mientras que Primoz Roglic quedó más cerca del líder general Ben O’Connor pese a que recibió una sanción de 20 segundos por ayudarse de la estela de un automóvil.

Después de la etapa, los comisarios informaron que Roglic fue sancionado tras revisar las imágenes de la carrera y dictaminaron que el tres veces campeón de la Vuelta se mantuvo detrás del automóvil durante un tiempo prolongado.

Castrillo, corredor español de 23 años del equipo Kern Pharma, triunfó en la 15to etapa tras un recorrido montañoso que cubrió 143 kilómetros (89 millas) hasta llegar a la meta, un ascenso de categoría especial en Cuitu Negru.

La victoria se produjo tres días después que Castrillo ganó en el pico de Manzaneda, homenajeando al fundador del equipo Manolo Azcona, quien falleció ese mismo día.

“La verdad es que no me lo esperaba”, dijo Castrillo el domingo. “Esta mañana tenía las expectativas de coger la fuga y a ver qué tal se daba, pero no esperaba para nada llegar aquí y poder ganar. Ya era increíble haber conseguido esa primera victoria, pero esta segunda es ya un sueño. Creo que es la mejor Vuelta posible. No sé qué más decir”.

Roglic (Red Bull-BORA hansgrohe) no pudo apoderarse del maillot rojo de líder general en manos de O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale Team), pero quedó muy cerca tras otro buen ascenso. Con una semana por delante, el esloveno quedó 1 minuto y 3 segundos detrás de O’Connor.“Imagino que he demostrado que los que esperaban que perdiera el maillot se equivocaban. He tenido un día bastante bueno, dijo el australiano. “Es una pena que haya explotado un poco en el final, pero ese tiene que ser uno de los finales más horribles que he hecho nunca, fue desagradable. Realmente hubo un solo ataque y ese fue el de Primoz, realmente impresionante, y a partir de entonces ha sido básicamente un uno contra uno.

El español Enric Mas (Movistar Team) está tercero en la general a 2:23 y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF-EasyPost) se ubica cuarto a 2:44. Los corredores tendrán el lunes su segunda y última jornada de descanso.