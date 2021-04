Pachuca derrota a Monterrey en partido atípico

De todo se vivió en el partido entre el Monterrey y Pachuca: múltiples consultas con el VAR, regreso de los vestidores para cobrar un penalti –que fue fallado– dos expulsados –uno de ellos el portero hidalguense– y un debut en Primera División. Sacudido y caótico duelo para cerrar la actividad dominguera de la Jornada 15 del Guardianes 2021, que terminó en victoria para los Tuzos (0-1).

El triunfo no le alcanzó al Pachuca para ubicarse en zona de reclasificación, pero sí para una recarga de confianza para el cierre del certamen, mientras que los Rayados se quedan en la cuarta posición en la tabla, con todavía un juego pendiente, mismo que enfrentará entre semana con el Guadalajara.

El protagonista de la noche fue el VAR, que se "robó la escena" en cinco ocasiones: en la primera, fue para corregir la decisión sobre un penalti para los regiomontanos; la segunda, para quitarle la expulsión a Kevin Álvarez, de los Tuzos; la tercera, una pena máxima para los hidalguenses que también fue anulada; la cuarta –y más polémica–, para marcar una mano dentro del área de los Tuzos, y la quinta, para corregir lo que no fue penalti pero sí expulsión para Oscar Ustari.

Jorge Antonio Pérez Durán y sus dudas fueron lo más recurrente en el "Gigante de Acero". El villano fue Jesús Gallardo, expulsado por doble amonestación, previo al descanso, por lo que se pierde el juego ante las Chivas. Posteriormente, Durán pitó el final de la primera parte y cuando los jugadores ya estaban camino al vestidor, le comunicaron desde la cabina que había una mano del defensa Gustavo Cabral.

Los jugadores retornaron a la cancha, pero solo para ver la equivocación de Rogelio Funes Mori, quien voló su disparo. Para el complemento, el Pachuca aprovechó la superioridad numérica y anotó el único tanto, cortesía de Erick Aguirre, el único tuzo habilitado entre cuatro compañeros dentro del área regiomontana. El único disparo que tuvo el club en el partido.

En los minutos finales del encuentro, Funes encaró a Ustari, quien lo derribó. Durán pitó penalti, pero fue llamado –otra vez–, revisó la acción y determinó que no era penalti, sino falta fuera del área y expulsión para el meta. Fue así que se dio el debut del juvenil Carlos Moreno –campeón del Preolímpico con la Selección Mexicana Sub-23–. Al Monterrey no le alcanzó para empatar, por lo que el Pachuca brincó a la posición 17 de la clasificación, con 17 puntos.