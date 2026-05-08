Pachuca gana la ida ante Rayadas
Toman ventaja en semis con goles de Aline Gomes y Charlyn Corral
Pachuca.- La brasileña Aline Gomes convirtió un gol y dio una asistencia para el triunfo de Pachuca por 2-0 sobre Monterrey en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura del fútbol femenino de México.
Gomes y Corral sentenciaron el primer partido de la serie, que tendrá su desenlace este sábado en los pagos de Monterey.
Pachuca asegurará su clasificación aún perdiendo por un gol.
Las Tuzas salieron a imponer condiciones en su estadio y en el minuto 11 tomaron ventaja con un gol de derecha de Gomes, desde fuera del área a pase de Paola García.
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Monterrey se volcó al ataque e inquietó en el minuto 17 a través de la española Lucía García y en el 28 la guardameta Esthefanny Barreras, detuvo un remate de Christina Burkenroad.
Pachuca puso la guinda en el minuto 76. Gomes apareció por la banda derecha y dio un pase filtrado para la definición de Corral.
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