Pachuca se pone como líder de la competencia tras derrotar a Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Todo salió bien la noche de este domingo para el actual campeón del futbol mexicano, y pese a que le fueron anulados dos goles en el encuentro, le pegó 2-1 al Necaxa en el estadio Hidalgo, en lo que constituyó el cierre de actividades de la jornada 4 del Clausura 2023; resultado que les sirvió a los hidalguenses para hacerse del liderato general.

En el primer tiempo, a los Tuzos les anularon dos goles; sin embargo, pese a su posesión del balón y los disparos que tuvieron al área, fueron los Rayos quienes elaboraron las oportunidades más claras. Al minuto 15, con un remate junto al palo derecho de la portería, Javier López remató con la desde fuera del área, pero tras revisión, el VAR marcó que había fuera de juego.

Necaxa apretó el partido y al 27 tuvo la más clara en los pies de Édgar Méndez, quien no pudo definir en el mano a mano contra Oscar Ustari y dejó el balón en manos del portero. El árbitro central volvió a ahogar el primer gol de los Hidalguenses al 36, cuando Kevin Álvarez ya festejaba una anotación que, posteriormente, fue sancionada en posición indebida.

Los Rayos siguieron desaprovechando su buen manejo de juego y los disparos claros que se les presentaron y para los locales la tercera fue la vencida, pues al 42 Javier López anotó con un remate de cabeza desde el centro del área y dejó a Hugo González sin oportunidad, así es como se abrió el marcador en el Hidalgo y se terminó la primera mitad.

Para el segundo tiempo se vio a un Necaxa tranquilo y con posesión de balón; por su parte, los de casa, aunque no tenían el control del partido, no dejaron de desaprovechar el tiempo en que tomaban el balón y todo iba a disparos a portería, buscaron de esta manera seguir sumando al marcador.

Fue al 77 que llegó un penalti cometido por José Carlos Van Rankin a Érick Sánchez dentro del área, una falta que convirtió en gol Gustavo Cabral con un disparo raso que marcaba el 2-0.

Cuando parecía acabar el partido en tiempo de compensación (90+9), Facundo Batista anotó el descuento para Necaxa vía penal. Ambos equipos no dejaron de apretar, los Rayos con la necesidad de empatar y el Pachuca con la esperanza de rematar el partido, continuaron con un ir y venir de cancha hasta que al 90-12, el juez pitó el final y dejó el marcador en el 2-1. Con este marcador, los Tuzos llegaron a nueve puntos, con los que encabezan la contienda; mientras que Necaxa se quedó con tres unidades en el puesto 14. Para la jornada 5, el Pachuca visitará a León y los Rayos recibirán a Xolos.