Palcohabientes de Estadio Banorte ingresarán gratis al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una de las grandes inquietudes por parte de los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte era poder utilizarlos durante el Mundial de 2026, por lo que tuvieron que haber negociaciones entre ellos, el director del recinto e incluso con la FIFA para llegar al acuerdo que lograron.

Félix Aguirre, director general del Estadio Banorte, reveló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que los palcohabientes ingresarán de manera gratuita a los juegos.

"Estamos en posibilidad de anunciar que terminamos las negociaciones y acuerdos con FIFA. Estamos en la etapa final de detalles pequeños que nos ponen en posición de anunciar durante el día de hoy, para garantizar a los titulares de palcos y plateas, el uso y disfrute de sus títulos y el acceso durante el Mundial", aseguró.

El directivo también aclaró que cada uno de los titulares debe de seguir al pie de la letra las indicaciones de la FIFA, para poder gozar de los beneficios de sus palcos y plateas en los cinco duelos que recibe el Coloso de Santa Úrsula.

"En las próximas horas mandaremos un comunicado personalizado a los titulares en los que indicaremos los procedimientos y las reglas porque el boletaje es controlado por FIFA y tienen reglas y restricciones para que todos los que tengan un boleto, deben cumplir con reglas y procedimientos".

A diferencia de otros eventos, los titulares no contarán con estacionamiento, comida ni bebidas, ya que esto será controlado por la FIFA.

"El acceso y uso lo tienen garantizado. Hay productos que se van a ofrecer, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo. Sin costo, pero hay productos adicionales que se pueden adquirir como algún servicio de hospitalidad".

Félix aseguró que fue el propio inmueble el que pagó el precio de todos estos lugares para facilitar el acuerdo.