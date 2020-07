Pandemia alienta a Hamilton a prolongar su carrera en la F1

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El parón obligado en la Fórmula Uno a consecuencia de la pandemia podría terminar prolongando la carrera de Lewis Hamilton.



"La pausa por el COVID-19, aunque fue algo negativo, en cierto modo me dio mucha vida y energía para concentrarme en algunas otras cosas", dijo el piloto británico el jueves. "Y este tiempo de descanso fue como un respiro que me proporcionó algo de energía para quizás seguir por más tiempo".

¿Por cuánto más podría estar en las pistas el campeón de 35 años, quien disputa su 14ta temporada?

"A fin de cuentas, lo que quiero es tener la capacidad de desempeñarme en el nivel en que me encuentro ahora, pero hay un punto en que puede haber una disminución física y mental", comentó. "No tengo un derecho divino para estar aquí. Mi meta es seguir cumpliendo durante el mayor tiempo posible, así que sí me veo corriendo durante al menos otros dos o tres años".

El contrato de Hamilton con Mercedes expira dentro de cinco meses.

"Quiero ganarme mi posición aquí", manifestó. "Y siento cada año que esto no es algo seguro simplemente por el hecho de que haya conseguido varios campeonatos del mundo".

El piloto se prepara para disputar el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña. Es favorito para ganar como local en el circuito de Silverstone por séptima ocasión pero ahora con una novedad: No habrá público que lo aliente, debido a la pandemia.

Se trata de la cuarta carrera de un campeonato que debió haber comenzado en marzo. El coronavirus afectó ya la la competición en Silverstone, donde el mexicano Sergio Pérez debió abandonar el jueves, tras dar positivo en las pruebas.

El intento de Hamilton por igualar el récord de Michael Schumacher con siete campeonatos mundiales hace a veces que se olvide su otra lucha, la que libra personalmente contra el racismo.

Tras dominar el Gran Premio de Hungría el mes pasado, Hamilton acusó a Romain Grosjean, director de la Asociación de Pilotos de Gran Premio, de no convencer a los integrantes de la parrilla para que se arrodillaran todos juntos antes de la carrera.

Grosjean habló con Hamilton el martes, durante 45 minutos. Le dijo que quería dar voz a un grupo de incluso ocho pilotos que se oponían a la protesta.

Sin embargo, se disculpó también con Hamilton, ante la interpretación de que se había tomado una medida errónea.

"Romain se me acercó originalmente y tuvimos una gran conversación", añadió Hamilton. "Supimos que teníamos más en común de lo que tal vez pensábamos. Está claro que a él le importa esto. No es fácil para nadie admitir que se equivocó. Y ése es un buen primer paso".