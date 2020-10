Pandemia "derrumba" ingresos de la Femexfut

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció que debido a la pandemia de Covid-19, sus ingresos han caído en un 50 por ciento, pero se espera que al término del cuatrienio (2022), se puedan recuperar.

De Luisa, en entrevista para Pasión W, indicó: "La pandemia nos ha efectado. 2020 ha sido complicado, hemos tratando de sobrellevarlo con algunos recortes. Esperemos que en el cierre del cuatrienio, en 2022, se nivele todo, con la aparición de la vacuna".

Para esta recuperación, mucho tiene que ver la Selección. El calendario del Tricolor en 2021 comenzará en marzo, "con amistosos" en EU, "en junio tendremos el Final Four y enseguida Copa Oro". Después, "iniciaremos las eliminatorias mundialistas. La FIFA ha dispuesto tener Fechas FIFA triples y así no afectará a los clubes mexicano", indicó.



* LIGA MX AL DÍA

Querétaro. La directiva informó que Alex Diego ha dejado de ser el director técnico del club.

Guadalajara. Antonio Briseño y Ángel Zaldívar confirmaron que padecen Covid-19 y están aislados.



* MEXICANOS EN EUROPA

Raúl Jiménez admite dolor por falta de victorias. Raúl Jiménez, delantero mexicano de los Wolves, reconoció su frustración porque el equipo no venció el domingo al Newcastle, pese a haber marcado gol.

Néstor Araujo se consolida con el Celta de Vigo. El defensa central mexicano Néstor Araujo jugó los 90 minutos en el empate que el Celta de Vigo sacó en el campo del Levante. El canterano del Cruz Azul se vio seguro durante buena parte del encuentro y hasta generó cierto peligro en jugadas a balón parado. Roger, por la vía del penalti, puso adelante a los locales (48'), mientras que Sergio Carreira hizo el de la igualada (52').