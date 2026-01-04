Panthers, a playoffs

Casi 24 horas después de su derrota ante los Tampa Bay Buccaneers, los Carolina Panthers aseguraron su boleto a los playoffs y el título divisional del Sur gracias a la victoria de los Atlanta Falcons sobre los New Orleans Saints.

Con este resultado, Carolina conquistó su división por primera vez desde 2015, en una combinación de resultados que benefició al equipo pese a cerrar la temporada regular con récord perdedor.

El triunfo de Atlanta se definió con un pase de anotación de Kirk Cousins a Drake London, además de cuatro goles de campo convertidos por Zane González, lo que dejó a Falcons, Panthers y Buccaneers con marca de 8-9.

El criterio de desempate favoreció a los Panthers debido a su mejor desempeño ante Atlanta durante la temporada regular, lo que les permitió quedarse con el título divisional y el cuarto sembrado en la Conferencia.

Esta clasificación convierte a Carolina en el quinto equipo en la historia de la NFL que avanza a playoffs tras terminar la campaña con marca negativa.

¿Contra quién jugarán los Panthers?

Como cuarto sembrado, los Panthers enfrentarán a los San Francisco 49ers o a los Los Angeles Rams.

El rival se definirá según el resultado del partido entre Rams y Arizona Cardinals: