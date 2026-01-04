Captura la GCE a dos pistoleros en Lomas del Tec

Como parte de las acciones permanentes en materia de seguridad pública, orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento del orden y la paz social, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de dos masculinos, esto mientras desarrollaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

Durante dichas labores preventivas, los agentes detectaron un vehículo que circulaba de manera inusual, motivo por el cual se procedió a efectuar una inspección preventiva, en estricto apego a los protocolos de actuación policial y al respeto de los derechos humanos.

Derivado de esta intervención, se logró la detención de Carlos "N" y Francisco "N", ambos de 29 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles y un vehículo marca Toyota, tipo Camry, color rojo.

Ante estos hechos, las personas detenidas, junto con el arma de fuego, los cartuchos y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleven a cabo las diligencias legales correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias operativas y los patrullajes preventivos en las distintas zonas del estado, con el objetivo de inhibir conductas delictivas, garantizar la seguridad de las familias potosinas y preservar el orden público, reiterando su disposición de trabajar de manera permanente por un San Luis Potosí más seguro.