Muere mujer en volcadura

Matehuala.- La tarde del pasado sábado se registró un fuerte accidente vehicular en el libramiento con dirección de sur a norte, poco antes de llegar a Matehuala, donde una camioneta perdió el control se salió y se volcó dejando como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas.

Los hechos se presentaron la tarde del pasado sábado cuando una camioneta perdió el control en el libramiento con dirección de sur a norte antes de llegar a las casetas, y la camioneta se volcó saliendo del vehículo una persona de sexo femenino, testigos del accidente inmediatamente se comunicaron a las corporaciones de auxilio para pedir ayuda.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala Bomberos, Guardia Nacional y Protección Civil de Matehuala, quienes trabajaron de manera coordinada, para apoyar en el accidente y evitar que se llenara de mirones y ocurriera otro accidente, y al revisar a los tripulantes de la camioneta se encontraron una persona de sexo femenino sin vida.

Las corporaciones de auxilio estuvieron trabajando coordinadamente para rescatar a otras dos personas que se encontraban en el vehículo, y al rescatarlas vieron que aun tenían signos vitales pero fueron llevadas de emergencia a un hospital de Matehuala, presuntamente los tripulantes de la camioneta que se volcó eran originarios del estado de Nuevo León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí