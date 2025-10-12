Panthers vencen a Cowboys con Dowdle brillando en el campo

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Rico Dowdle superó las 200 yardas desde la línea de golpeo por segunda semana consecutiva, esta vez contra su antiguo equipo, y el novato Ryan Fitzgerald pateó un gol de campo de 33 yardas cuando el tiempo expiró, lo que permitió a los Panthers de Carolina derrotar 30-27 a los Cowboys de Dallas 30-27 en un emocionante partido de ida y vuelta el domingo.

Bryce Young completó 17 de 25 pases para 199 yardas y lanzó dos de sus tres pases de touchdown al novato Tetairoa McMillan para ayudar a los Panthers (3-3) a mejorar a 3-0 en casa.

Dowdle corrió para 183 yardas en 30 acarreos y atrapó cuatro pases para 56 yardas y una anotación para los Panthers, que vencieron a los Cowboys por primera vez en tres años en casa. Dowdle pasó cinco años con los Cowboys antes de firmar con Carolina como agente libre sin restricciones. Ha acumulado 473 yardas desde la línea de golpeo en las últimas dos semanas, un récord de la franquicia.

McMillan no había atrapado un pase de touchdown en la NFL antes del domingo, después de atrapar 26 en sus tres temporadas en la Universidad de Arizona, pero logró recepciones de touchdown de 19 y dos yardas.

Dak Prescott terminó 25 de 34 para 261 yardas y tres touchdowns para los Cowboys (2-3-1). Dallas desperdició un juego de mejor marca personal de George Pickens, quien atrapó nueve pases para 168 yardas y un touchdown.