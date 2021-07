Paola Espinosa elimina tuit luego de un tsunami de críticas

Luego de un fin de semana polémico por la publicación de un mensaje crítico en redes sociales tras el resultado de México en una de las pruebas de clavados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la deportista Paola Espinosa decidió borrar este lunes su comentario de Twitter por haber sido "malinterpretado y desafortunado".

"Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros", escribió la medallista olímpica, casi 24 horas después de haber publicado el tuit que causó revuelo y que incluso provocó las críticas de las autoridades deportivas mexicanas.

Espinosa había reaccionado este domingo al cuarto lugar que Carolina Mendoza y Dolores Hernández consiguieron en la prueba de clavados sincronizados femenil que las dejó fuera de las medallas en Tokio 2020. "Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández", escribió.

"Como dueñas de la plaza de tres metros sincronizados, medallistas mundiales [bronce] y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable", completó en su tuit, que inmediatamente fue señalado por criticar a sus compañeras luego de quedarse apenas a una plaza del podio.

Ante los cuestionamientos incluso de otras atletas olímpicas, como Vanessa Zambotti, Espinosa había aclarado: "Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices". Pero las críticas escalaron aún más.

Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros. ???? — Paola Espinosa ?? (@PaolaEspinosaOf) July 26, 2021

Unos minutos después de que Espinosa borrara su mensaje, Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que se había tratado de un comentario "lamentable". "Se respeta la individualidad de cada quien, cuáles son sus puntos de vista. Como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le va en el baile, pero creo que aquí no se esperaba una reacción de este tipo", aseguró en entrevista con TV Azteca.

"Menos tratándose de quién es, en un escenario donde se sabe lo costoso que es llegar aquí, la competencia aquí y el desenlace que eso pueda tener. Creo que es errado el comentario, lamentable porque como quiera que sea, pues es una líder moral de esa disciplina, una de las más emblemática a lo largo de su haber, en torno a sus resultados y lo que menos se espera es una crítica o un desdén hacia el resultado de quienes participaron en la prueba", manifestó Guevara.

"Lamentable, pero esto es así, la libertad de expresión está abierta para todos y finalmente el juicio colectivo y público está manifiesto: no agradó, no gustó. Y nosotros como autoridad, y en lo personal, es arropar a quienes estuvieron y que fue una gran resultado", añadió la titular de Conade.

"La prueba cambió mucho durante cada clavado y, también hay que decirlo, fueron castigadas mucho por los jueces, hubo clavados donde sí fue muy cargada la mano. Y al final dio vuelta la prueba, porque Italia parecía que se metía a los metales y un mal clavado metió a México al cuarto lugar, entonces regresando al origen, pues lamentable", concluyó Guevara sus declaraciones a TV Azteca.