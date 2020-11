Paola Estefania Aleman Rostro Una Futbolista Talentosa

Pese a que su equipo tiene escaso margen de pelear un sitio en la liguilla campeonil, en lo individual, Paola Estefanía Alemán Rostro, el actual torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, ha sido la mejor campaña, la más consistente y productiva para la futbolista potosina, pues desde su debut como profesional en mayo del 2017, tras de haber tenido una relevante trayectoria como jugadora amateur, lleva acumulados más de 58 partidos jugados como profesional.

Paola, es una futbolista talentosa que en el ámbito aficionado ganó de todo, y que, como la mayoría de las chicas, inició jugando en el futbol varonil con el equipo Juniors Ortega, pero poco antes de cumplir los 13 años, en mayo del 2013 decidió incorporarse al Centro de Desarrollo Futbolístico Auriazules del entonces Atlético San Luis, donde empezó a despuntar como una gran jugadora en un equipo donde difícilmente se podía ser titular por la calidad de sus integrantes.

Alemán Rostro nació el 24 de mayo del año 2000 en la capital potosina, tiene una amplia experiencia en el plano aficionado y profesional, pues empezó a jugar desde muy pequeñita, en la Escuela Primaria Justa Ledesma, donde formó parte de la selección representativa desde que tenía 9 años, asistiendo a varias etapas Inter escolares, municipales y estatales, tocándole representar a nuestro Estado en categorías inferiores de la fase prenacional de la Olimpiada Nacional.

Fue precisamente desde las etapas municipales y estatales, cuando fue visoreada por la coordinación del Desarrollo Estatal del Instituto Potosinos del Deporte para jugar por San Luis Potosí. Terminando su educación primaria pasó a formar parte de la Escuela Secundaria Camilo Arriaga, y fue entonces cuando se incorporó de lleno al Cedefut Auriazules, en aquella época filial del Atlético San Luis, dirigido por el profesor Loría.

A los 13 años, debuta jugando como delantera o media ofensiva con las Auriazules, en la categoría Libre del torneo nacional de la Liga Mayor Femenil (en ese momento la mejor agrupación femenina en el país) en Playa del Carmen, Quintana Roo, en diciembre del 2013, mostrando sus grandes cualidades futbolísticas, ante jugadoras de amplia experiencia en los mejores equipos de México, incluso seleccionadas nacionales.

Con Auriazules creció, y se desarrollo futbolísticamente, ganando muchos títulos y campeonatos a nivel local, municipal, estatal y regional, y de 2013 a la fecha, su presencia en las selecciones de San Luis Potosí fue fundamental, sobresaliendo en la Olimpiada Nacional 2015 celebrada en Monterrey, N.L, donde la Selección Potosina (teniendo como base a Auriazules) obtuvo el cuarto lugar nacional, escapándoseles por poco una medalla, llegando hasta semifinales.

Alemán Rostro formó parte de Auriazules de San Luis en la que fue la primera temporada de la Liga Nacional Femenil Scotiabank, en la categoría Sub17 y Sub20, muy a pesar de que aún no cumplía los 15 años.

En el 2017, antes de cumplir los 17 años, debuta en la primera campaña de la Liga MX Femenil con los Gallos de Querétaro, donde jugó dos torneos, debutando el viernes 4 de febrero en Aguascalientes ante las centellas del Necaxa entrando de cambio. En total en la escuadra queretana jugó 19 partidos, seis como titular, anotando un gol, y un total de 817 minutos.

En la temporada siguiente, Atlético de San Luis varonil asciende a Primera División y logra conformar su equipo femenil, donde Paola, junto con cinco de sus excompañeras en Auriazules se integran a la plantilla, donde actualmente juega.

En tres torneos incluyendo el que se canceló en marzo de este año por la Pandemia, Paola ha jugado 58 partidos, para un total de 33 como titular, y un tiempo de 2899 minutos, aunque indudablemente el mejor torneo en lo individual ha sido el actual donde tiene 15 encuentros celebrados con 1071 minutos jugados y siendo titular en 14 partidos y anotando 4 goles y dando una asistencia de anotación.

Entrevistada por PulsO, Paola dice que se ha consolidado como titular por la confianza que le ha otorgado el entrenador Rigo Esparza, considera que el torneo actual esta muy parejo, "más fuerte y parejo, esperamos al final estar entre las calificadas, aunque últimamente hemos tenido malos resultados, pero estamos trabajando para mejorar".

Para Paola, Tigres que cuenta con un equipo muy poderoso, con grandes individualidades de gran experiencia, muchas de ellas seleccionadas nacionales, es un fuerte aspirante al título. Por su parte dice seguir preparándose para aportar lo mejor de sus actuaciones en beneficio de su equipo.

"Tenemos un plantel muy joven, que le falta experiencia como equipo, pero somos un cuadro que juega con gran intensidad, garra, esfuerzo y compromiso, aparte damos pelea jugando tanto como locales y visitantes. En algunos partidos nos hemos visto muy bien, pero hemos tenido descuidos que las rivales han sabido aprovechar".

Por último, expresa que está trabajando para un llamado a la selección nacional, "me gustaría mucho ser convocada, me siento con la confianza para responder, pero para ello hay que seguir preparándonos, pero mi máxima ilusión es jugar en el extranjero, en la Liga Española, con el Atlético de Madrid, ese es un sueño que si me esfuerzo puede hacerse realidad".

Paola es quizás una de las futbolistas potosinas, más sobresalientes de la última década, que tiene mucho más futuro que presente. Con 20 años y meses, tiene que buscar una mejor proyección para poder cumplir con sus sueños, y solo lo hará jugando bien, haciendo goles o generándolos con su fino y certero toque de balón.

Orgullosa de sus orígenes, es una chica que ha madurado emocionalmente, ha dejado de ser la niña prodigio de aquellos años, para convertirse en una de las mejores futbolistas del Atlético de San Luis femenil. Esta campaña ha sido muy regular y consistente, y de seguir así podría en un futuro no lejano alcanzar sus objetivos y metas.