Paola Longoria: "Ahora soy una jugadora más humana"

Santo Domingo, 25 jun (EFE).- La mexicana Paola Longoria, segunda de la clasificación mundial de raquetbol, aseguró este domingo estar en un momento de más humanidad en su vida, en el que no se siente obligada a ganarlo todo porque ya lo hizo.

"Ahora soy una jugadora más humana; bajar un poquito ha sido una motivación para no rendirme, pero también quiero disfrutar", confesó a Efe la deportista de 33 años.

Longoria, una de las deportistas más exitosas de México en este siglo, debutó este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un triunfo por 11-0, 11-1, 11-4 sobre la costarricense Jimena Gómez.

La campeona defensora fue superior y según dijo, salió de la cancha con buenas sensaciones.

"Mi cuerpo está listo para competir y estoy contenta de participar en mis quintos juegos regionales", dijo la 12 veces campeona del US Open, considerada una de las figuras más importantes del raquetbol de mujeres.

Longoria perdió el número uno de la lista mundial después de 10 años de poseerlo sin oposición, al ser relegada hace unas semanas por su compatriota Monserrat Mejía, con quien espera disputar la medalla de oro en los Juegos, cuya sede del raquetbol está en Santo Domingo.

"Venía de muchos años acostumbrada a ganar. Si me pudiera retirar hoy, me iría contenta por lo que he ganado; no una vez sino muchas. Han sido dos US Open, cinco mundiales, tres Juegos Panamericanos, cuatro Centroamericanos y del Caribe y muchas medallas en casi 26 años; ya no pretendo ser tan perfecta", señaló.

Longoria tuvo poca resistencia en su debut en Santo Domingo y este lunes tendrá un partido con una rival de más nivel, la dominicana Mery Delgado, bronce en los pasados juegos.

La mexicana explicó que, aunque es la número dos del mundo, se toma en serio los Centroamericanos y del Caribe, inicio del ciclo olímpico, aunque su deporte no está convocado en los Juegos de París 2024.

"Es un honor estar aquí; ningún torneo tiene menor validez que otro; empieza el ciclo. Desgraciadamente nuestro deporte no está en Juegos Olímpicos, pero vienen los Panamericanos de Chile, a finales de temporada, y el año que vienes tenemos el campeonato mundial", concluyó.

Longoria es una de las figuras más visibles de la delegación mexicana que espera ganar todas las medallas de oro en el torneo de raquetbol, y liderar la tabla por países de los Juegos, con sede principal en San Salvador.

Hace cinco años, México ganó los Juegos con 133 medallas de oro, 119 de plata y 94 de bronce, seguido de Cuba (102-72-68) y Colombia (79-93-97).