Paola Longoria no se rinde ante la falta de competencias

México.- A pesar de que la pandemia le ha dado poca tregua al deporte, la raquetbolista Paola Longoria aprovechó uno de esos momentos para ganar el título 106 en su carrera profesional, el "Ladies Professional Racquetball Tour", disputado hace unas semanas en Estados Unidos.

Sin embargo, la contingencia sanitaria tiene aún detenido el circuito profesional. Espera volver a competir a finales de abril en Aguascalientes y este año habrá campeonato del mundo, tal vez en agosto. La incertidumbre ha logrado abrumarla.

"En realidad, a veces me desespero bastante, pienso que para qué estoy entrenando tanto si no tengo competencia, pero cuento con el apoyo de mi psicóloga que me ayuda a salir adelante en estos momentos, y saber que por ahora, lo más importante es la salud. La motivación juega un rol importante, de saber que tarde o temprano vas a volver a la competencia, se vale tener días cuando te caes, pero te levantas y más fuerte".

Volver a codearse con el triunfo, fue un respiro en una época oscura que la ha tenido alejada de las canchas. "Me hizo muy feliz regresar después de estar parada por nueve meses, con la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, en qué nivel lo haría. Emocionada por lograr un título más".

Fue una experiencia muy distinta, comparada con el pasado reciente en el que se consagró como la mejor del orbe. "Complicado y diferente, somos familia y compañeras, te ves, te abrazas y platicas, pero ahora no se podía hacer esto, era estar todo el tiempo con cubrebocas, solo estabas sin él en la cancha, protocolos fuertes en los que te cuidas y cuidas a los demás".

Semanas más tarde, fue nominada entre el grupo que arrojaría al mejor atleta en la historia de los Juegos Mundiales y terminó en el octavo lugar. "Son los reconocimientos que llegan en el momento adecuado, te das cuenta que has hecho las cosas bien, estar primero entre los 24 y luego en el recorte de los 10 y terminar como la octava. Agradezco mucho el apoyo que me dio la gente, pero el hecho de haber estado en la lista significa mucho y que mi carrera es valiosa".

Un año que ya se quedó atrás y que le enseñó a explotar otras facetas de su vida personal. "Estoy dando una master clase, en la que ofrezco tips y ejercicios a través de la plataforma de Intención deportiva. También trabajo en mi línea de suplementos, ahí estoy en el ámbito empresarial, viendo que de una u otra manera puedes salir adelante en la vida". También lanzó su mezcal 211, alusivo al 2 de noviembre y cien por ciento potosino, generando empleo en su estado.