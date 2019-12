Papá de Andy Ruiz reprueba gastos de lujo de su hijo

Con los videos que sube en redes sociales, podríamos pensar que "Andy" Ruiz es la versión tallas grandes de Floyd Mayweather Jr., al mostrar los automóviles de lujo que ha sumado a su garaje, desde que en junio del año pasado se convirtió en el primer mexicano en ser campeón mundial de los pesos pesados.

Y aunque "Andy" ya no es un niño y puede utilizar su dinero en lo que más le guste, su padre Andrés Ruiz, no está contento en la forma en la que el boxeador lleva sus finanzas.

A su papá no le importa que la primera compra que hizo "Andy" haya sido un coche para su madre o que a él le regaló una camioneta nueva; después de adquirir un Rolls Royce, don Andrés le pidió parar. "Le dije: 'Andy, este es tu último auto, no compres más'".

El padre le recomendó que si iba a adquirir vehículos de lujo, al menos los pusiera en renta para recuperar parte de la inversión. "Dije, en todo caso, comprar un Rolls Royce y alquilarlo, ganar dinero. Puedes ganar 30 mil dólares al mes con él", declaró Andrés Ruiz a BBC News. "Como un padre, le dije que se mantuviera humilde: 'no gastes el dinero, inviértalo en casas'".

Pero el boxeador mexicano no ha escuchado mucho a su padre, pues recientemente adquirió un Jeep Mercedes G550 y una camioneta Lamborghini. Desde la victoria contra Anthony Joshua, la vida del púgil ha cambiado fuera del ring. Si logra mantenerla intacta dentro del encordado, podrá mantener los gastos, pues tendrá varias mega peleas por delante.