Para Baltimore es ganar o decir adiós

Por El Universal

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
México.- Con el fin de la temporada regular en la NFL cada vez más cerca, la Semana 17 representa una oportunidad de oro para muchos equipos de asegurar su lugar en Playoffs o tomar el mejor sembrado y la localía rumbo al Super Bowl.

En el mítico Lambeau Field, los ya clasificados Packers de Green Bay (9-5-1) reciben a los Ravens de Baltimore (7-8), que van a jugar conscientes de que es una batalla a matar o morir para ellos, ya que una derrota los deja fuera de postemporada.

Sin embargo, ambos llegan con más dudas que certezas, incluso en la posición más importante. Por un lado, Lamar Jackson podría perderse el partido, al no ser parte de los entrenamientos previos por la contusión que sufrió en la espalda en su derrota con los Patriots y su lugar lo tomaría el suplente Tyler Huntley. 

