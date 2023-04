Para Conade, Todorov rige, afirma Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), manifestó que —para ese organismo— Kiril Todorov sigue teniendo el reconocimiento como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), pese a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) falló en su contra.

"Si bien, hay un desconocimiento y el TAS ha fallado, él [Todorov] tiene derecho a apelarlo. A nivel nacional, no tenemos nada que acredite su culpabilidad o inocencia. Para la Conade, está al día, sólo sin reconocimiento, mismo que se lo ha pasado a un órgano ilegal [Comité Estabilizador]", comentó la exvelocista.

Ante la decisión del TAS, la FMN indicó —en sus cuentas de redes sociales— que "recurrirá a dicho laudo ante las instancias internacionales que para tal virtud resultan competentes".

Y Guevara explicó que "todavía le queda camino. En él está si decide apelar o no". Sobre la situación de Todorov en México, contó "que el juez regresó su carpeta al ministerio público, por carecer de elementos".

Desde enero de 2022, World Aquatics (antes FINA) informó que Todorov ya no sería reconocido como presidente de la FMN al ser investigado por supuesto peculado.



A Paola Pliego no le pagará Conade

Guevara descartó que ese organismo sea el encargado de pagar 15 millones de pesos a la esgrimista mexicana Paola Pliego, debido a la demanda que interpuso por daño moral, luego de ser acusada de dopaje en 2016, lo cual resultó falso.

"No va a pagar la Conade. El laboratorio tenía un seguro, y el seguro ya está avisado", indicó. "El juez determinó, de manera alevosa, adjudicarle el daño moral a la Conade sólo porque el laboratorio estaba dentro de la Conade".