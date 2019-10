Para la AMFpro las cuentas a saldar en Veracruz no son claras

En la Asociación Mexicana de Futbolistas profesional (AMFpro) consideran que el pleito del Veracruz y sus adeudos económicos marchan por buen camino, para solucionarse; sin embargo, hay confusión por lo que se destinará de su fondo hacia los jugadores afectados.

Según Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, para la próxima semana se distribuirán 18 millones de pesos del fondo de la AMFpro, para saldar gran parte de los adeudos con el conjunto escualo. Aunque las cuentas no son claras para Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro.

"La postura que tomó la liga cambia mucho el conflicto, vemos ya una luz. No hay nada pactado con nosotros, tendremos que hablar para ver la situación, hoy los jugadores necesitan dinero inmediato, no están negados a meter sus casos a controversias, pero necesitan dinero inmediato para vivir, así se van a acelerar los procesos.

"Esos (millones anunciados) representan un porcentaje, no puedo decir cuánto, pero ayudarán mucho a solventar lo que pasa en la femenil, Sub-20 y primer equipo... Son 17 mdp, no sé porque (Bonilla) dijo 18 mdp, está en 17 mdp nuestro fondo en el convenio", cuestionó.

Desconcertado, Ortiz replicó "que nos vamos a arreglar con ellos (Liga MX), una parte debe ser nuestra y otra parte esperemos que sí la pongan ellos".

"Desde la Comisión de Jugador se tenía un fondo... Todo acá va a la clínica de rehabilitación - que no le cuesta a los jugadores- , en las oficinas, los equipos de jugadores sin contratos y cosas que no podemos hacer públicas, pero están bajo notario. Pero hoy también estamos dispuestos a poner una parte para resolver el conflicto (del Veracruz)".