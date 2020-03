Para Miguel Herrera, Cruz Azul debe ser campeón

La suspensión del Clausura 2020 de la Liga MX debido a la epidemia del Coronavirus Covid-19, dejó al Cruz Azul como líder del torneo con 22 unidades después de derrotar al América en la Jornada 10 con un marcador de 0-1.

El estratega del América, Miguel Herrera, aceptó en una entrevista para ESPN, que no vería mal que en caso de que finalice el torneo por la situación sanitaria que vive el país, se le otorgara el campeonato a La Máquina.

"Si puede ser una parte justa (que Cruz Azul sea campeón) porque, a fin de cuentas, el que va de líder lo ha hecho bien en lo que va del torneo y eso es importante, pero todos arrancamos con una idea, aunque si se lo llegan a dar al líder, pues también es merecido, porque por algo hizo 10 jornadas buenas para estar en la parte de arriba de la tabla", manifestó "El Piojo".

El estratega del Club América también señaló que lo mejor que podría pasar es que el Clausura 2020 no se tome en cuenta ya que no es un beneficio para los 18 equipos en la Liga MX que se modifique la logística del torneo.