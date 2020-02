Pareja celebra su boda con himno de la Liga MX

No cabe duda que los festejos de XV años y bodas son cada vez más excéntricos, pero esto vaya que fue inesperado.

A través de redes sociales circula un video donde se ve la ceremonia de boda de una pareja. Todo bien, hasta que comienza a sonar el himno de la Liga MX, al tiempo que entran los caballeros y damas de honor, junto a los recién casados.

Si no era suficiente, el esposo, durante su entrada, brincó como la famosa celebración del portugués Cristiano Ronaldo. Queda claro que a la pareja, le encanta el futbol.

No es la primera vez que el himno de la Liga MX se hace viral fuera de la cancha. Cabe recordar a Diego Martínez, niño que fue grabado mientras recitaba el mensaje "juega limpio, siente tu liga" y que conmovió a miles.