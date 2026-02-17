Pareja nipona impone récord

MILÁN.- Riku Miura y Ryuichi Kihara pensaron que sus posibilidades de ganar el oro olímpico se habían esfumado cuando los patinadores japoneses cometieron un desliz poco habitual durante su programa corto en los Juegos de Milán-Cortina.

Resulta que solo estaban haciéndolo más dramático.

Los campeones mundiales defensores por dos veces se repusieron el lunes por la noche con un programa libre de récord mundial bajo el sistema de puntuación actual, lo que los elevó del quinto puesto hasta lo más alto del podio y le dio a su país la primera medalla olímpica en la prueba de parejas.

Miura y Kihara cayeron de rodillas en un abrazo entre lágrimas cuando se dieron cuenta de que habían ganado el oro.

"Mi mensaje principal para ellos hoy fue: sean los mejores del mundo. No se preocupen por lo de ayer. Les dije que no se había terminado. Antes de que salieran al hielo, solo les dije: ´Sean ustedes mismos´", explicó su entrenador de muchos años, Bruno Marcotte.

Y fueron la mejor versión de sí mismos.

Miura y Kihara sumaron 158,13 puntos en el programa libre y un total de 231,24, el mejor de sus carreras, para colgarse el oro, que se suma a la plata que ayudaron a que el equipo japonés ganara la semana pasada. Anastasiia Metelkina y Luka Berulava lograron la primera medalla para Georgia en unos Juegos de Invierno con su plata, y Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, de Alemania, se llevaron el bronce.

"Es un momento increíble para mi país. Estoy en shock", manifestó Berulava.

Hase y Volodin, que lideraban tras el programa corto, cometieron varios errores en su programa libre y cayeron al tercer lugar. Pero, en lugar de quedarse en el fracaso de no ganar el oro, Hase prefirió ver lo positivo: "Ganamos una medalla olímpica. No es nada malo", comentó.

Hase añadió: "Es una medalla en los Juegos Olímpicos. No creo que importe el color. Un bronce en nuestros primeros Juegos Olímpicos es increíble".

El caótico programa corto del domingo por la noche había dejado a algunos de los mejores del mundo patinando temprano y fuera de la pelea.

Deanna Stellato-Dudek y Maxime Deschamps, los campeones mundiales de 2024 de Canadá, se costaron unos 10 puntos cuando ella se cayó de manera inexplicable al bajar de una elevación. Stellato-Dudek también sufrió una fuerte caída durante el calentamiento para el programa libre el lunes por la noche, deslizándose contra una de las barreras acolchadas y luego flexionando el hombro cuando se levantó.

La Stellato-Dudek de 42 años, nacida en el área de Chicago, sin duda imaginaba un debut olímpico muy distinto. La pareja canadiense terminó con 192,61 puntos, lo que los ubicó 11mos entre los 16 equipos que llegaron al programa libre.

"Solo estar aquí y patinar sobre el hielo fue un privilegio y realmente increíble", señaló Deschamps.

Emily Chan y Spencer Akira Howe, soldado de primera clase del Ejército de Estados Unidos, tomaron la delantera al convertirse en el primer equipo en superar la barrera de los 200 puntos. Sara Conti y Niccolo Macii, de Italia, los bajaron rápidamente de ese lugar pese a un programa libre desordenado.

Pero los aspirantes al podio apenas estaban empezando a salir al hielo.

Sui Wenjing y Han Cong, los campeones olímpicos defensores, se recuperaron de la caída de Sui en su triple loop de apertura en el programa corto, que los había dejado en el sexto lugar. Aun así tuvieron problemas en el programa libre, al convertir un triple salchow en un doble, pero su puntuación de 208,64 puntos los colocó en el primer lugar cuando quedaban cinco parejas por patinar; terminaron quintos.

No fue una mala actuación de Sui y Han, considerando que apenas iniciaron su regreso en junio pasado tras un retiro de dos años.

"Para mí, estos son mis últimos Juegos Olímpicos", dijo después Han.

Miura y Kihara salieron a continuación —y lograron una puntuación que resultó imposible de superar.

Fueron impecables en una secuencia de triple toe–doble axel–doble axel para abrir su programa, con música de las películas de "Gladiator", mientras Miura aterrizó con gracia y elegancia en su lanzamiento de triple loop. Y mientras otros equipos batallaban con sus salchows, los de Miura y Kihara fueron limpios, con su lanzamiento de triple loop poniendo el broche final al programa.