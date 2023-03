Partidos que se jugarán durante la primera Fecha FIFA del 2023

A-AA+

Luego de un largo periodo sin actividad de selecciones, la primera Fecha FIFA del año hace su aparición.

El parón de clubes iniciará este lunes 20 de marzo y finalizará el martes 28 del presente mes.

Durante este lapso, distintos países tendrán partidos de eliminatorias y otros de preparación.

Las Confederaciones que cuentan con mejores duelos para estos días son la UEFA y la Concacaf.

Las selecciones europeas comienzan su camino rumbo a la Eurocopa 2024 de Alemania.

Las de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe continúan con su actividad en la Liga de Naciones.



¿Qué partidos se jugarán durante la siguiente Fecha FIFA?

-Francia vs Países Bajos | Viernes 24 de marzo | UEFA

-España vs Noruega | Sábado 25 de marzo | UEFA

-Argentina vs Panamá | Jueves 23 de marzo | Amistoso Internacional

-Surinam vs México | Jueves 23 de marzo | Concacaf

-Italia vs Inglaterra | Jueves 23 de marzo | UEFA

-Japón vs Uruguay | Viernes 24 de marzo | Amistoso Internacional