Pasa página Guerrero Jr. tras derrota en SM

Por AP

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Pasa página Guerrero Jr. tras derrota en SM

DUNEDIN, Florida.- El toletero Vladimir Guerrero Jr. fue la última persona en salir del dugout de Toronto tras la derrota en el séptimo juego ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial el otoño pasado, porque el toletero dominicano quería que ese fuera el momento en que pasara página.

El primer día de trabajo completo de los Azulejos en los entrenamientos de primavera aportó claridad a ese plan el lunes.

"Cuando me fui, sentí que había afrontado la realidad, y lo único que me quedaba por decirme a mí mismo era simplemente gracias a Dios por el año que tuve, por el año que tuvo el equipo", manifestó Guerrero a través de un intérprete. "En ese momento, simplemente pasé página".

Los Azulejos perdieron el juego decisivo 5-4 en 11 entradas, y se quedaron a las puertas de una segunda oportunidad consecutiva de asegurar en casa el tercer campeonato de la franquicia. Para el manager John Schneider, este campamento no es diferente al de hace un año.

"El mensaje principal es que no estamos defendiendo nada", señaló Schneider. "No estamos defendiendo la División Este de la Liga Americana. No estamos defendiendo la Liga Americana. Estamos atacando 2026 como lo hicimos en 2025 o en cualquier año, en realidad. Estás tratando de ganar la división, estás tratando de ganar la Serie Mundial. 

