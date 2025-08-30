logo pulso
Pato O'Ward consigue la primera pole en óvalo de su carrera

El Gran Premio de Nashville es la última carrera del campeonato 2025 de la IndyCar Series

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:20 p.m.
A
Pato OWard consigue la primera pole en óvalo de su carrera

El piloto mexicano Patricio O´Ward partirá desde la pole position en el Gran Premio de Nashville, última carrera del campeonato 2025 de la IndyCar Series. El regiomontano de 26 años largará por segunda ocasión en la temporada desde el primer sitio.
Ubicado a unos 50 kilómetros de centro de la ciudad, el Nashville Superspeedway es un óvalo inaugurado en 2001 para la categoría NASCAR. O´Ward partirá por primera vez en su carrera desde la pole en un circuito ovalado.
A Pato nadie le podrá robar ya el segundo puesto de la clasificación. El mexicano arrancará con 505 unidades, mientras que su perseguidor más cercano, Scott Dixon, con 433 está imposibilitado a superar a O´Ward.
Misma situación del mexicano con el primer sitio, que desde hace unas semanas aseguró el español Álex Palou. No obstante, la misión del mexicano en Nashville será ganar un gran premio partiendo desde la pole, situación que no ha podido lograr en su paso por la IndyCar.
"Nunca he ganado desde la pole en una carrera en óvalo, ese es mi objetivo para mañana", mencionó O´Ward tras obtener su segunda pole del año.

