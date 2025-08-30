logo pulso
Avanza C. Alcaraz sin contratiempos

El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open

Por AP

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz avanzó sin problemas en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos a pesar de que un paso incómodo al golear un derechazo le causó un problema en la rodilla derecha. Pero el español estaba arriba un set y un quiebre después de ganar diez de los primeros 14 games el viernes en el estadio Arthur Ashe.

El sembrado número dos, quien ganó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en Flushing Meadows en 2022, fue quebrado por primera vez en el torneo, luego tomó un tiempo médico y un entrenador le masajeó la pierna. Problema resuelto: Alcaraz dominó el resto del partido, sin perder otro juego, y venció 6-2,6-4, 6-0 a Luciano Darderi (32).

Fue el primer indicio breve de cualquier problema para el Alcaraz de 22 años esta semana, aparte del error de corte de cabello por parte de su hermano que llevó a que se rapara la cabeza.

No dejó que le molestaran las burlas de Frances Tiafoe, y Alcaraz no pareció demasiado preocupado por lo que sucedió con su rodilla contra Darderi, un italiano de 23 años que debutaba como sembrado en un major.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Solo sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos, desapareció”, dijo Alcaraz, describiendo la visita del entrenador como preventiva. “Voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso”.

Aparte de ese contratiempo, su juego fue magnífico en el partido que duró una hora y 44 minutos.

Logró 31 tiros ganadores contra solo 12 errores no forzados y ganó 70 de los 105 puntos que duraron cuatro tiros o menos.

“Es una pena que me haya encontrado con Carlos en la tercera ronda, porque ahora mismo es imposible jugar contra Jannik (Sinner) o Carlos. Son los dos cuyo nivel está por encima del de todos los demás”, dijo Darderi. “Todos sabían al entrar hoy que mis posibilidades no eran las más altas”.

Alcaraz, quien enfrentará a Arthur Rinderknech en la cuarta ronda, mejoró su récord de Grand Slam a 80-13. 

Solo Boris Becker, Bjorn Borg y Rafael Nadal eran más jóvenes —por uno o dos meses— cuando lograron su victoria número 80 en partidos de majors.

¿Qué más sucedió el viernes?

El clasificado número 82, Rinderknech, alcanzó la cuarta ronda en un Slam por primera vez al derrotar a Benjamin Bonzi 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. 

Bonzi ganó sus dos primeros partidos en cinco sets, incluido uno salvaje contra el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, Daniil Medvedev, quien fue multado 42.500 dólares por el torneo debido a su respuesta por el retraso del partido cuando un fotógrafo se paseó por la cancha.

