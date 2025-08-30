logo pulso
TARDE DE BINGO

TARDE DE BINGO

TARDE DE BINGO

AGRADABLES SORPRESAS Y REGALOS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
Socias del Club Campestre de San Luis convivieron entusiasmadas en una Tarde de Bingo que resultó plena de alegría y agradables sorpresas.

La misma, se llevó a cabo como parte de los evento de aniversario de este Club.

Ahí, en una cálida atmósfera, la selecta concurrencia probó suerte en este juego de azar.

Las más afortunadas ganaron atractivos premios.

La tarde, divertida, con gran optimismo.

¡Vaya entusiasmo!

