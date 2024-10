Pato O'Ward: La estrella mexicana de IndyCar

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Uno de los patrocinadores de Pato O´Ward anunció la aparición del piloto de IndyCar apenas 20 horas antes del evento en un centro comercial de la Ciudad de México.

Le dijeron que esperara a unas 120 personas. Pero cuando los fanáticos comenzaron a hacer fila 12 horas antes, estaba claro que subestimaron.

Más de 3.000 fanáticos que gritaban llenaron los tres niveles del centro comercial, y unos 1.000 más se quedaron afuera. Cuando el piloto de Arrow McLaren llegó al centro comercial, los fanáticos afuera formaron un túnel por el que O´Ward tuvo que correr, chocando los cinco con todos los que pudo.

"Hombre, realmente me hicieron sentir como una estrella del pop", dijo O´Ward.

Los fanáticos llevaban carteles que se declaraban "Patties" -como los fanáticos de Taylor Swift son conocidos como "Swifties"-, cabezas gigantes y con mercancía que vende en su propia tienda en línea.

Entre las prendas más notables estaban las gorras y camisetas que decían "Pato Who?" que fueron diseñadas después de que el CEO de IndyCar, Mark Miles, dijera que la razón por la que la serie no corre en la Ciudad de México fue porque los promotores del evento le dijeron hace varios años que O´Ward no era tan atractivo como Adrián Fernández, un piloto mexicano que compitió para la serie cuando corría en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

O´Ward fue tan insultado que alquiló una valla publicitaria cerca del Indianapolis Motor Speedway que dice "Pato Who?" y está trabajando en una segunda. El alboroto comenzó cuando NASCAR anunció en agosto que correría en la Ciudad de México en 2025 y O´Ward estaba indignado de que IndyCar no quisiera trae un evento a su país de origen.

Tomada por sorpresa por la reacción violenta de O´Ward y sus compañeros pilotos de IndyCar, la serie propiedad de Roger Penske inició de inmediato conversaciones con los promotores de la Ciudad de México para un lugar en el calendario de 2026.

¿Y esos promotores que una vez le dijeron a IndyCar que O´Ward no era una estrella lo suficientemente grande como para llevar la serie a México? Vieron de primera mano durante el fin de semana de Fórmula 1 que O´Ward podría ser el segundo en popularidad mexicana después del piloto de Red Bull Sergio Pérez, pero su carisma y participación de los fanáticos es tan espectacular que potencialmente puede convertirse en el piloto de carreras más venerado del país.

Alejandro Soberón, presidente de la promotora de la Ciudad de México, CIE, señaló que el "seguimiento muy fuerte" de O´Ward en México ha impulsado las conversaciones con IndyCar.

"Hemos estado en conversaciones con Indy", dijo Soberón. "Quieren venir. Ellos corrieron antes en México. Hemos establecido conversaciones con IndyCar en enero para pensar en 2026. Por supuesto, Pato es un factor importante en todo eso".

O´Ward es el piloto reserva del equipo de F1 de McLaren y la organización se ha sumado al debate. McLaren anunció rápidamente después del anuncio de NASCAR que O´Ward conduciría la primera sesión de práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, y el jefe del equipo, Zak Brown, usó un sombrero de "Pato Who" en el estrado de boxes durante la sesión de una hora del viernes.

El rugido de O´Ward fue ensordecedor cuando se detuvo en la pista para una sesión que Brown declaró "superior" en términos de la actuación de O´Ward. Se le asignó la tarea de ayudar a preparar el auto para el contendiente al título Lando Norris, quien terminó segundo en la carrera del domingo.

Fue solo una probada, pero dejó a O´Ward con ganas de más.

"Dando vueltas en México, frente al público local, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo a nivel profesional. Esto es lo más cerca que he estado", dijo O´Ward. "Sé que esto no fue una carrera, pero conducir un coche de Fórmula 1 frente a la multitud local es realmente especial".

McLaren adelantó el lunes que hay más por venir para O´Ward en la Ciudad de México: regresará en enero para la carrera de Fórmula E y llevará un auto de Indy para una posible carrera de demostración y potencialmente se pondrá en pista con el equipo de Fórmula E.

O´Ward, de 25 años, ha trabajado duro para construir su base de fans de manera orgánica. Su personalidad enérgica y optimista es magnética e incluso cuando es acosado por fanáticos que gritan, hace todo lo posible para saludar a tantos como sea posible.

"Creo que mucho de esto proviene de mi familia y de lo cercanos que somos; soy muy extrovertido como mi madre. Creo que eso me ha hecho darme cuenta de que tengo que darle a los fans algo más. Necesito pasar tiempo con ellos", dijo O´Ward. "Mis padres me dijeron cuando tenía unos 16 años que la mayor inversión que puedes hacer es en ti mismo".

Según IndyCar, la mercancía oficial de la serie de O´Ward ha sido la línea minorista de pilotos más vendida en las últimas tres temporadas y ha crecido enormemente año tras año. Sus productos se venden constantemente en todos los mercados de carreras, y su maillot aparece regularmente en el top 10 de compras.

Durante las 500 Millas de Indianápolis en mayo pasado, superó a la estrella de NASCAR Kyle Larson y tuvo tanto la camiseta de piloto más vendida como el diecast más vendido. También terminó segundo en la carrera, un factor que podría impedirle participar en cualquiera de los eventos de NASCAR en la Ciudad de México en junio.

Tiene el permiso de McLaren para competir en la carrera de segundo nivel de la Xfinity Series ese fin de semana, pero debe regresar para la carrera de IndyCar en St. Louis que está programada para el domingo, el mismo día que la carrera de la Copa de alto nivel de NASCAR. O´Ward quiere hacerlo, pero reconoció que estaría menos incentivado si la Ciudad de México estuviera en el calendario de IndyCar 2026. También hay conversaciones tempranas sobre la posibilidad de que O´Ward forme parte de un equipo de NASCAR para las 500 Millas de Daytona de 2026.

Pero más que eso, desea con todas sus fuerzas ganar las 500 Millas de Indianápolis y el campeonato de IndyCar. Aunque espera que McLaren algún día tenga un asiento en la F1 para él, probablemente no pronto porque Norris, de 24 años, y Oscar Piastri, de 23, tienen contratos a largo plazo, tiene una lista de pendientes en IndyCar que quiere completar.

"Quiero un Baby Borg, eso es lo que quiero", dijo O´Ward, quien terminó segundo en Indy este año cuando fue superado por el ganador Josef Newgarden en la última vuelta. "Y quiero un campeonato de IndyCar. Realmente quiero esas cosas y esa es mi prioridad actual. Ahí es donde estaré mi enfoque el próximo año".