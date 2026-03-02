Pato O´Ward inicia la IndyCar en 5to. lugar

México.- La IndyCar ya vivió su primera carrera de la temporada 2026, en la que, para sorpresa de nadie, Alex Palou se convirtió en el más veloz en San Petersburgo, Florida. Por su parte, el mexicano Patricio O´Ward conquistó el quinto puesto.

El español cuatro veces campeón de la categoría, comenzó su camino a un quinto título con un gran triunfo para el equipo Chip Ganassi, además sumó la victoria número 20 dentro de este serial.

Scott McLaughlin de Penske y Christian Lundgaard, compañero de O´Ward en Arrow McLaren, completaron el podio. La carrera arrancó de forma accidentada en la primera vuelta con choque múltiple entre Sting Ray Robb (Juncos), Santino Ferrucci (AJ Foyt) y Mick Schumacher (Rahal), quien debutaba en esta categoría tras sus años en la Fórmula 1. Este incidente provocó una bandera amarilla, que permaneció por seis vueltas.

Ferrucci y Shcumacher abandonaron la pista por este choque, mientras que Robb consiguió regresar al circuito y continuar con su actividad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

O´Ward arrancó la carrera desde el octavo puesto, pero cayó al décimo durante los primeros giros. Para la vuelta 35, el mexicano se fue a los pits, donde vivió un pequeño susto al salir de la estación, pues una desatención de un mecánico ocasionó al mexicano pasar por encima de la pistola de aire, aunque no ocasionó ningún daño.

Alex Palou fue escalando posiciones poco a poco, para cuando llegó al primer puesto comenzó a establecer una gran ventaja sobre sus perseguidores de casi 13 segundos. Para el 7 de marzo, la IndyCar viaja al óvalo de Phoenix para llevar a cabo su segunda fecha del calendario.