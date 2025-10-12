logo pulso
Patriots de Nueva Inglaterra vencen a los Saints en la NFL

El quarterback Maye destaca con lanzamientos certeros en la victoria de Nueva Inglaterra

Por AP

Octubre 12, 2025 07:35 p.m.
NUEVA ORLEANS (AP) — Drake Maye lanzó tres pases de touchdown de 25 o más yardas, incluidos dos a Kayshon Boutte, y los Patriots de Nueva Inglaterra superaron el domingo 25-19 a los Saints de Nueva Orleans.

Maye completó 18 de 26 pases para 261 yardas sin pérdidas de balón y también se conectó con DeMario Douglas para un touchdown de 53 yardas, mientras que los Patriots (4-2) ganaron por tercera semana consecutiva.

Boutte, oriundo de Luisiana que jugó a nivel universitario en LSU, atrapó cinco pases para 93 yardas.

Los Saints (1-5) estaban avanzando para un posible marcador de ventaja en el último cuarto cuando se determinó en revisión de video que el ala cerrada Juwan Johnson había perdido el balón en lo que inicialmente se consideró una recepción de primer down en el medio campo.

Al linebacker Christian Ellis se le acreditó el balón suelto forzado y el safety Craig Woodson lo recuperó en la yarda 49 de Nueva Inglaterra.

Aunque los Patriots no pudieron convertir el balón suelto en puntos, obligaron a los Saints a despejar con 3:55 por jugar y nunca devolvieron el balón, asegurando la victoria cuando Maye conectó con Boutte a lo largo de la línea lateral izquierda para una ganancia de 21 yardas en tercera y 11 con poco más de dos minutos restantes.

Spencer Rattler completó 20 de 26 pases para 227 yardas sin pérdidas de balón, pero los Saints tuvieron dificultades para llegar a la zona de anotación. Taysom Hill tuvo el único touchdown de New Orleans en una carrera de uno yarda y Blake Grupe pateó cuatro goles de campo.

Los Patriots limitaron a New Orleans a 73 yardas por tierra como equipo.

