Patriots graban a los Bengals, confirma Fox Sports

Luego de la polémica en la que un camarógrafo de los Patriots de Nueva Inglaterra fue sorprendido por staff de los Bengals de Cincinnati grabando a los coaches y a los jugadores de este último equipo, el video fue obtenido por la prensa estadounidense y divulgado antes de que arrancaran los partidos de este fin de semana.

En las imágenes, recopiladas por la cadena Fox Sports en Estados Unidos, se puede apreciar como alguien que, aparentemente es uno de los miembros del staff de los Bengals, cuestiona al camarógrafo de los Patriots, al tiempo que en una cámara se puede apreciar cómo el empleado de Nueva Inglaterra tomaba las líneas laterales de la escuadra de Cincinnati, en el partido ante los Browns del pasado fin de semana.

"¿Y en ésta pieza tú estás filmando un scout avanzado?", le pregunta el supuesto trabajador de los Bengals al camarógrafo, a lo que éste, sorprendentemente, reconoce que lo es. Posteriormente, el integrante de Cincinnati le dice que no parece un reporte de scout avanzado porque las imágenes no están fijas en los jugadores que están en el emparrillado. Pero sí en las laterales, en la que los coaches mandan las jugadas.

Grabar cuando los entrenadores mandan las jugadas es ilegal en la NFL.

El camarógrafo se defendió diciendo que había sido para obtener una perspectiva del campo y luego reconoció que había sido su error. También ofreció borrar las imágenes, a lo que el integrante de los Bengals respondió que "el daño ya estaba hecho".

La cadena estadounidense solo filtró una parte del video, en el que, según el portal The Athletic, tiene duración de ocho minutos y en el que todavía la NFL mantiene una investigación al respecto. Los Bengals, por su parte, mantuvieron la copia original del video en su poder.