Paul Aguilar queda fuera de la convocatoria del América

Un referente de las Águilas del América se apaga. Sería el ocaso de Paul Aguilar con el América. Sorpresivamente el lateral azulcrema quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez este miércoles en la Jornada 11 del Apertura 2019.

"Paul no va por decisión técnica", confirmó el técnico Miguel Herrera sobre el capitán y defensa que arribó al Nido desde el 2011. De esta manera, Aguilar por primera vez es relegado en este torneo; la última vez que no jugó en temporada regular fue la Jornada 17 del torneo pasado.

Sobre Bruno Valdez y Guido Rodríguez, también bajas para el viaje a Ciudad Juárez, el "Piojo" aclaró que "no son lesiones, lo de Bruno era cansancio [sobrecarga muscular], pero va a estar para el sábado [contra Chivas]. Lo de Guido es una infección estomacal muy fuerte, le dio fiebre y apenas ayer estuvo con el equipo, no lo queremos arriesgar y esperemos que todos estén listos para el sábado".

De igual modo, Herrera dejó ver que ante Bravos es el mejor momento para repuntar en el torneo y adelantó su once inicial.

"Es un rival que se complica, pero contento por contar con gran parte del plantel, tenemos que luchar desde los puestos de arriba. Vamos con Memo Ochoa, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Carlos Cargas, Jesús López, Rubén González, Richard Sánchez, Renato Ibarra, Giovani dos Santos, Roger Martínez y Henry Martín".