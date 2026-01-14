Paul Pogba, en riesgo de perderse la Copa del Mundo por lesión en Mónaco

MÓNACO (AP) — Paul Pogba todavía espera jugar en la Copa del Mundo de este año, pero no pinta bien para el exastro de Francia.

El centrocampista de 32 años, cuyos antiguos clubes incluyen al Manchester United y la Juventus, se unió al Mónaco con un contrato de dos años el verano pasado en un intento por relanzar una carrera truncada por lesiones y una sanción por dopaje.

Pogba ha estado limitado por una lesión en el gemelo izquierdo que sufrió durante un entrenamiento y que lo ha mantenido al margen durante un mes.

Esa lesión fue la última de una serie de problemas físicos y Pogba solo ha jugado unos 30 minutos desde que debutó con el Mónaco a finales de noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El programa y el plan para Paul no están funcionando como esperábamos al principio. Está muy perturbado por el hecho de que está luchando... (quiere) estar más disponible, aumentar los minutos en el campo", dijo el miércoles Thiago Scuro, CEO del Mónaco.

Pogba lloró cuando firmó su contrato con el Mónaco, que ha tenido un rendimiento inferior esta temporada y se encuentra en el noveno lugar en la clasificación de la Ligue 1, ya a 17 puntos del líder Lens.

¿Una estancia más corta?

Scuro dijo que todavía espera que Pogba regrese a la competición y pueda tener un impacto pronto, pero insinuó cláusulas no especificadas en su contrato que podrían llevar a una estancia más corta en el club de la Riviera.

"Si no funciona, seguro que las partes pueden sentarse en el verano y tratar de tener otra discusión, ¿a dónde vamos? No es el momento de tener esta discusión porque estamos comprometidos en tratar de encontrar la solución y traerlo de vuelta", expresó.

En 2016, Pogba se convirtió en el entonces jugador de fútbol más caro de la historia cuando regresó al United desde la Juventus por una tarifa de 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares).

Campeón del Mundo

Pogba ha jugado 91 veces para Francia y ha anotado 11 goles. Se destacó entre los mejores centrocampistas de Europa con una técnica segura, fuerte físico y resistencia, pases astutos y la capacidad de desempeñar varios roles en el mediocampo.

Su última aparición con Les Bleus fue hace casi cuatro años en un partido amistoso contra Sudáfrica, pero una persistente lesión de rodilla lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2022.

En su mejor momento, Pogba fue posiblemente el jugador más influyente de Francia. Ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo en 2018, anotando en la final cuando Francia venció a Croacia 4-dos.

El mayor golpe a su carrera llegó en febrero de 2024 cuando fue inicialmente suspendido por cuatro años por el tribunal antidopaje de Italia después de dar positivo por testosterona mientras aún estaba en la Juventus. En octubre de 2024, el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo su sanción a 18 meses.