Paulinho Advierte: 'Ganar un Partido No Es Ganar un Torneo' Antes del Duelo con América

Uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final en la Liguilla del Apertura 2024 será el que protagonicen Toluca y América, quienes se enfrentaron en la última jornada de la temporada regular con una goleada de los Diablos Rojos como resultado final. Sin embargo, el máximo goleador del certamen, Paulinho, pide no tener exceso de confianza.

"Ganar un partido no es ganar un torneo. Entonces no creo en exceso de confianza. Creo en confianza sí. Y tenemos que tener mucha confianza en nosotros, porque es importante. Pero también sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo. Pero seguro que América también sabe que va a jugar contra un gran equipo que es Toluca", declaró el goleador portugués.

"Esperamos un América fuerte, su mejor y los partidos son diferentes como son dos partidos, yo creo que va a ser un poquito diferente pero seguro que vamos a jugar contra un gran equipo, motivado, pero nosotros también entonces yo pienso que va a ser un buen partido y yo creo que a todos los jugadores les gustan jugar estos partidos entonces vamos a ver", agregó.

Paulinho, el refuerzo estrella de los escarlatas, fue la gran sensación del torneo y una de las armas más importantes de Renato Paiva para eliminar al actual bicampeón del futbol mexicano, a pesar de la gran cantidad de días "sin actividad" por haber clasificado de forma directa.

"Yo pienso que la pausa no es buena por el tema de que quedas mucho tiempo sin jugar, pero las dinámicas no se pierden y yo pienso que lo que yo dije sobre el tema de si jugamos así podemos salir campeones, yo creo mucho en eso y entonces trabajar e intentar hacer lo mismo, pero no a partidos iguales y vamos a jugar contra un gran equipo", concluyó.