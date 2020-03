Paulo Dybala, ya recuperado de COVID-19, cuenta su experiencia con el virus

El argentino Paulo Dybala, atacante de Juventus, quien se ha recuperado de COVID-19, luego de dar positivo hace casi una semana, contó este viernes cómo vivió con el padecimiento, cuyos efectos en el cuerpo le impedían entrenar y complicaban su respiración.

"Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia también, afortunadamente", explicó para el medio de Juventus.

Reiteró que se siente recuperado del contagio, por lo que intenta recuperar la forma física, tras las limitantes que le provocaron el coronavirus, pues se cansaba y sufría de dolor muscular.

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", añadió.

La noticia de su test positivo por COVID-19 se dio luego de que se confirmara el caso de sus compañeros en la "Juve", Daniele Rugani y el francés Blaise Matuidi.

Por otro lado, la "Joya" reveló cómo se concretó su fichaje con el conjunto campeón de la Serie A cuando aún estaba en el Palermo, club que lo llevó a Italia.

"Estaba en mi casa de Palermo y yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada del Juventus. Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo del Juventus", recordó.

Al final, contó que Fabio Paratici, el director deportivo de la "Vecchia Signora" se comunicó y le mostró sus deseos de firmarlo, por lo que se terminó por consumir su llegada.