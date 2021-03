Peláez multó a jugadores tras perder el clásico nacional

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, dijo que no habría ningún tipo de sanción para los jugadores por haber pedido de manera estrepitosa en el clásico nacional ante el América, el domingo pasado. Pero parece que se echó para atrás.

Según el periodista tapatío Gabriel Tamayo, los jugadores fueron multados por el juego que dieron ante las Águilas, y se les exigió dejar de lado las redes sociales.

El periodista escribió: "La directiva del Club Guadalajara impuso multas por bajo rendimiento para sus jugadores tras la humillación sufrida ante América, además sancionarán a quienes abusen de las redes sociales. Por lo pronto, menos Instagram y más entrenamiento", escribió en su cuenta de Twitter.

Peláez había asegurado que en este torneo no había existido indisciplinas y no tenía porque sancionar a los futbolistas.

No es la primera vez que la directiva tapatía exige a sus jugadores que dejen las redes sociales, aunque si es una novedad que les toquen el bolsillo por perder un juego.