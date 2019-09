Peláez no ha renunciado formalmente a Cruz Azul

Ricardo Peláez, aún es director deportivo de Cruz Azul. Así lo dejó ver Guillermo Álvarez, presidente del club cementero en entrevista realizada por ESPN, al mencionar que "formalmente no ha renunciado".

Peláez anunció su salida como directivo de la Máquina el viernes pasado, momentos antes de que Robert Dante Siboldi fuera presentado como nuevo director técnico del equipo en La Noria, por Alfredo Álvarez, vicepresidente del club y Víctor Garcés, quien se proclamó también como directivo, aunque Billy en las pasadas horas, lo ha desconocido como tal.

"No estoy para jugar (lo que hizo Peláez)", dijo el director de la Cooperativa La Cruz Azul, pero aclaró: "Ricardo formalmente no ha renunciado".

Mencionó que la designación del técnico, no era motivo para que el exdelantero se fuera, ya que él sabía que podía sólo proponer: "pero nosotros debíamos analizar las diferentes situaciones de carácter económico, por qué periodo, estudiar el perfil, uno también puede tener información y formarse una opinión".