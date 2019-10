Peláez y su amor por el América

Ricardo Peláez es el nuevo director deportivo del Guadalajara, pero su "amor" por el América quedó enmarcado por la cantidad de frases que les dedicó durante su paso por Coapa.

En su gestión al mando de las Águilas, el exjugador siempre presumió la grandeza de los azulcrema y minimizó a los rojiblancos, con los que trabajará al término del Apertura 2019.

Aquí, las mejores frases de Peláez sobre el América y el Guadalajara:

"América es que el que siempre está en boca de todos, ningún equipo en México tiene eso. Lo amas o lo odias, pero no puedes ignorarlo. Es el club más importante de este país"

"Los títulos hablan y los números son claros. América ha sido, es y seguirá siendo, por mucho, el equipo más grande de México"

"Me enseñaron un tuit que puso el gato de [Jorge] Vergara, Higuera poniendo estupideces. [...] es un pelagato"

"En América, vamos a seguir ganando y siendo el equipo más ganador. Ojalá así sea por los próximos 100 años"

"Me entregué al máximo al Club América y las puertas se quedan abiertas"