Pelé reta a Cristiano a romper su récord de goles

Santos, Brasil (EFE).- Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, afirmó en una entrevista con Efe que la irrupción de Rodrygo en el Real Madrid es "maravillosa" para Brasil y retó al portugués Cristiano Ronaldo a que supere su récord de 1,283 goles anotados.



"Espero que tenga mucha suerte porque con la cantidad de goles que tiene ya es una cantidad buena y espero que tenga salud y fuerza para llegar a 1,283 goles, que fue mi marca. Entonces, vamos a esperar", dijo el triple campeón del mundo con la Canarinha.

Con buen ánimo y sentido del humor, Pelé, nacido el 23 de octubre de 1940 en la localidad de Três Corações (sudeste), recibió a Efe en el museo que lleva su nombre, situado en la ciudad de Santos.

En la distendida entrevista, explicó que ya está "bastante mejor" de salud, después de su último percance en abril pasado, cuando estuvo hospitalizado varios días para ser operado de un cálculo renal.

"O Rei" se mostró algo más preocupado con Neymar, otro 'menino da Vila', surgido en el Santos, como él o Rodrygo, al que parece que le está "siendo difícil readaptarse" y alcanzar el nivel de temporadas anteriores.

También habló de su próxima efeméride: el próximo 19 de noviembre se cumplirán 50 años de su gol número 1,000, que anotó de penalti en el Maracaná con la camiseta del Santos y que calificó como "un regalo de Dios".

Por último, lamentó los episodio de racismo que dos futbolistas brasileños sufrieron en un partido en Ucrania.

Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra de salud después de permanecer varios días hospitalizado en abril?

Respuesta (R): Gracias a Dios ya estoy bien mejor, pero siempre le digo a los amigos que tengo que agradecer a Dios mucho porque solo tuve problemas, después de parar de jugar al fútbol. Dios sólo me mandó pasó la factura después de que paré de jugar al fútbol.

Gracias a Dios ahora me estoy recuperando. Tuve problemas en la columna, la cadera, menisco, tobillo.... pero gracias a Dios ahora estoy comenzando a andar bien, aunque aún no es suficiente para volver jugar (bromea).

P: El próximo 19 de noviembre se cumplen 50 años de su milésimo gol, ¿con qué sentimiento afronta esa efeméride?

R: Realmente es una cosa importante porque nunca esperaba, nunca soñé una cosa así. Fue un regalo de Dios y todo lo que ocurrió con ese milésimo gol, cómo fue ese milésimo gol, porque hay cosas que no tienen mucha explicación. Ya había hecho 999 goles... ¿Por qué el milésimo gol tenía que ser diferente? Y fue la cosa más difícil para mí. Antes de chutar el penalti, pensaba: 'No puedo fallarlo, el portero no puede pararlo'. Fue una experiencia maravillosa.

P: Durante su periodo de convalecencia, la selección brasileña ganó la Copa América, ¿cómo vio a la Canarinha?

R: Me quedé un poco triste porque fui invitado para ir a la final en el Maracaná, pero por causa de la cirugía no pude ir. Pero para Brasil fue maravilloso porque después todo lo que ocurrió en los últimos torneos más importantes, esa victoria fue muy importante. Se jugó bien.

P: Aunque en esa Copa América no estaba Neymar...

R: Desgraciadamente antes de esa Copa ya se había lesionado, se recuperó, pero no tuvo una recuperación muy buena y para mí, para nosotros, que somos santistas (del Santos) fue algo bien triste porque Neymar es como nuestra cría (por haber comenzado en el Santos) y pasó lo que pasó con él.

Ahí me acuerdo de cuando me lesioné en (el Mundial) 1966, en Inglaterra. Es difícil cuando uno se prepara para una copa y después pasa un desastre como ése.

P: Sin embargo, Neymar parece que está teniendo muchas dificultades para alcanzar el nivel al que llegó en el Barcelona, con muchas polémicas a su alrededor.

R: Es difícil poder analizar lo que pasa fuera del campo. Parece que está siendo difícil para él readaptarse, pero son cosas que pasan.

P: Hay otro brasileño, Rodrygo, que está en auge en el Real Madrid. Anotó tres en la Liga de Campeones y ahora está con la absoluta. ¿Qué opina de su irrupción?

R: Para nosotros, brasileños, es bueno porque es una buena renovación. Si no sufre ningún percance, como sufren otros jugadores, para Brasil es maravilloso. Es un gran chico. No le conozco personalmente, pero hablé con personas que le conocen personalmente y dicen que es un buen chico, con juicio. Espero que tenga mucha suerte, eso es bueno para Brasil, para el propio futuro de Brasil.

P: Hablamos de Neymar, Rodrygo, etc, pero hasta ahora ninguno ha ganado lo que usted ganó, ¿aún no ha nacido el sucesor de Pelé?

R: Dos cosas que te quería decir, me ha llamado de usted dos veces, pero no hay problema. Eres educado, perfecto (risas). Respondiendo a tu pregunta, todo el mundo me pregunta que no apareció nadie como Pelé y yo les digo: 'No va a aparecer nadie igual a Pelé. Mi padre y mi madre ya cerraron la fábrica. No va a haber otro igual a Pelé'.

P: Cristiano Ronaldo recientemente consiguió alcanzar la marca de 700 goles y su agente, Jorge Mendes, dijo que iba a superar su récord de goles, ¿está preocupado con esto?

R: (risas) No, no, de ninguna manera. Espero que convierta muchos goles, si puede llegar a 1.000, que llegue solo a 1.000 (risas).

Ahora hablando en serio. Espero que tenga mucha suerte porque con la cantidad de goles que tiene ya es una cantidad buena y espero que tenga salud y fuerza para llegar a 1.283 goles que fue mi marca. Entonces, vamos a esperar.

P: En las últimas semanas ha habido varios casos de racismo. El brasileño Taison fue expulsado tras encararse con unos aficionados que le insultaban y aquí en Brasil un guardia de seguridad pasó por lo mismo en el Mineirao, ¿cómo parar esto?

R: En mi época también existía eso, provocaciones... En algunos lugares a los que íbamos a jugar, en Argentina o en Uruguay, hablaban cosas racistas sobre negros. Es algo que infelizmente no es posible decir que va a terminar. Es imposible, es imposible. Claro que tiene que tomarse con preocupación, pero eso es una cosa del ser humano, del propio ser humano.

Hablando de racismo, me acuerdo cuando fuimos a Suecia para la Copa del Mundo de 1958 y miraba a mí alrededor y solo había rubios, solo personas blancas y me preguntaba: ¿No hay ningún criollo por aquí? Después, todas las chicas suecas que nunca habían visto un negro, todas querían ser mi amiga, venían a conversar porque era negro, algunas se me acercaban (risas). En mi vida nunca tuve problemas, pero es una cosa triste, es triste tener racismo en cualquier lugar, no solo en el fútbol.

P: ¿Ya ha pensado lo qué hará en su 80 cumpleaños?

R: Sinceramente, creo que mejor esperar a que venga normalmente. Si llego bien de salud, ya será un fiesta.