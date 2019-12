Pelea de Andy Ruiz vs Anthony Joshua llegará a los cines

No será raro que en algunos años, la vida de Andy Ruiz sea filmada en un largometraje con tintes heroicos que harán perecer que el mexicano forma parte de la zaga de "Rocky".

Pero mientras eso pasa, el gran talento de Andy se podrá ver en pantalla gigante cuando su pelea de este sábado sea proyectada en múltiples cines del país.

ESPN informó que la revancha de Ruiz con Anthony Joshua se podrá ver en 150 pantallas de Cinépolis y 90 de Cinemex.

El costo para ver al boxeador azteca en pantalla grande es de 90 pesos en sala Premium y 150 en Platino.

Aunque si tú intención es escuchar la tarjeta de Eduardo Lamazón o la primera aparición de Carlos Aguilar con Televisa, el cine no es el lugar indicado pues se transmutará con la señal de ESPN. Al final de cuenta no olvidemos que el canal deportivo es propiedad de Disney y ellos hacen el negocio con las cadenas.