Pelea de Valverde y Tchouameni tendrá consecuencias
Madrid.- El Real Madrid abrirá sendos expedientes disciplinarios al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouameni tras el nuevo incidente protagonizado por ambos jugadores en el vestuario este jueves y que acabó con el primero en un hospital.
Estos expedientes, previa instrucción informativa, desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias, según pudo saber EFE en fuentes del club merengue.
A Fede Valverde se le aplicaron varios puntos de sutura tras caerse y golpearse con la mesa central del vestuario como consecuencia de un zarandeo previo.
El uruguayo resbaló y se dio un fuerte golpe.
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Valverde quedó "conmocionado" y los médicos del club le trasladaron a un hospital en el barrio de Valdebebas. De allí, el uruguayo se trasladó a su casa.
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