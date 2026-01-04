¿Peligra el Mundial en Estados Unidos?

México.- El reciente ataque militar que Estados Unidos organizó contra Venezuela, ha encendido las alarmas políticas alrededor de todo el mundo, incluso hasta llegar al contexto deportivo.

Como se sabe, Estados Unidos es el país anfitrión principal del Mundial de futbol de la FIFA que arranca en junio, ya que contará con la mayoría de partidos del torneo, por encima de Canadá y México.

Sin embargo, con este atentado, ya comienzan a circular dudas sobre si la FIFA podría tomar cartas en al asunto y llegar hasta el extremo de quitarle la Copa Mundial al país que gobierna Donald Trump.

¿QUÉ PASARÁ CON EU Y EL MUNDIAL?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para saber con certeza qué es lo que procede en escenarios como este, es obligatorio analizar los estatutos de la FIFA, así como los límites de su poder disciplinario frente a las decisiones de los gobiernos nacionales.

Uno de los principios fundamentales, es la neutralidad política y la independencia absoluta de las federaciones afiliadas. De acuerdo con sus normas, cada asociación nacional, en este caso US Soccer, debe gestionar sus asuntos sin interferencias externas, ya sea de gobiernos, tribunales u organismos públicos.

Tendría que hacer una sanción real en cuanto existe injerencia directa del Estado en rubros como elecciones internas, nombramiento de directivos o administración de la federación. En esos casos, la FIFA si puede sancionar al país con la exclusión de competencias internacionales.

Este caso con Venezuela, no existe una violación de esta consigan como tal. Por eso, no existe una base clara con la que la FIFA pueda basarse para sancionar a Estados Unidos sólo por una ofensiva militar.