Peligra SLP con no ir a los Juegos Paranacionales

Nuevo escándalo se les avecina a las autoridades del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, ya que el próximo miércoles 9 del presente arrancan las acciones de los Juegos Paranacionales CONADE 2022 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y la delegación de San Luis está en peligro de no asistir por segundo año consecutivo.

Se ha especulado que la delegación potosina ya se encuentra registrada, pero al momento de hacer la presente, los integrantes de la delegación no han tenido noticias de las autoridades del INPODE, no les han pedido la solicitación de autorización para que sus hijos vayan a estos juegos, no les han dado ningún itinerario de vuelos, ni siquiera se han dignado en hacer el abanderamiento de la delegación tunera o sea no se sabe nada sobre la participación en estos juegos, y ahora que ya tuvieron un año para planificarlos.

Lo increíble de este caso es que los ganadores del Premio Estatal del Deporte del 2022, Jesús Borrego Lechuga y del 2021 Miguel Castro, están en peligro de no asistir a este importante evento, otra vez por la ineficiencia de las autoridades del INPODE.

Ante la salida de Omar Domínguez, quien era el subdirector de deporte de representación, quien está ahora a cargo es el nefasto Odín Patiño, quien tranquilamente este fin de semana se fue a pasear a Tamuin, en lugar de estar preparando con todo lo relacionado a la participación de nuestro estado en este evento de gran importancia a nivel nacional.

En este momento, hay mucha molestia por parte de los padres de familia de los seleccionados nacionales, ya que, en caso de no ir, sería la segunda ocasión al hilo en no hacerlo y la del año pasado provocó la deserción de muchos deportistas que ya no quisieron continuar con su carrera deportiva, luego de tremenda afrenta. Esta delegación está integrada por representantes de las disciplinas de natación, triatlón, atletismo y gotcha.

En este momento, las autoridades del INPODE, tienen

la palabra.